DJ ATUALIZA: Recuperação da Zona Euro estagna com novos casos de infeção

(DJ Bolsa)-- Novos surtos de coronavírus levaram a uma estagnação da recuperação económica de Itália e Espanha, ao passo que as vendas a retalho da Zona Euro desceram em julho, novos sinais de que o regresso do crescimento aos níveis anteriores à pandemia será lento e irregular.