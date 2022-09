DJ ATUALIZA: Rússia vai manter gasoduto Nord Stream fechado

(Acrescenta detalhes a partir do segundo parágrafo.)

(DJ Bolsa)-- A empresa de energia controlada pelo Kremlin Gazprom PJSC disse que vai suspender totalmente o fornecimento de gás natural através do importante gasoduto Nord Stream para a Alemanha depois da manutenção, aumentando a pressão na Europa à medida que os governos tentam evitar a escassez de energia este inverno.