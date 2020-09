DJ ATUALIZA: UE recorre da decisão judicial favorável à Apple na Irlanda

(Acrescenta a reação da Apple no quinto parágrafo.)

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A batalha legal da Apple Inc. na Europa contra um imposto de 13 mil milhões de euros ($15,2 mil milhões) vai continuar, potencialmente por mais alguns anos, depois de a União Europeia ter recorrido de uma decisão judicial que favoreceu a gigante de tecnologia dos EUA.