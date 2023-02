DJ Austrália: Taxa de desemprego subiu em janeiro

SIDNEY (DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Austrália subiu no primeiro mês do ano, e havia menos empregos disponíveis, sinalizando que as subidas das taxas de juro e os níveis semelhantes a uma recessão da confiança do consumidor podem estar a começar a abrandar a economia.

A taxa de desemprego subiu para 3,7% em janeiro face a 3,5% em dezembro, disse o instituto de estatísticas da Austrália esta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.