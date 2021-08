DJ Autoridades dos EUA investigam gestora de ativos do Deutsche Bank

(DJ Bolsa)-- As autoridades dos EUA estão a investigar a unidade de gestão de ativos do Deutsche Bank, a DWS Group, depois de o antigo responsável de sustentabilidade da firma ter dito que exagerou o critério de investimento sustentável na gestão de ativos, de acordo com fontes próximas do processo.

As investigações da Securities and Exchange Commission e procuradores federais estão numa fase ...

