DJ BAE Systems chega a acordo para comprar unidade da Ball por $5,55mM

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A BAE Systems disse esta quinta-feira que chegou a acordo para comprar a unidade aeroespacial da Ball Corp. por $5,55 mil milhões em dinheiro.

A empresa aeroespacial e de defesa britânica disse que o beneficio fiscal líquido ao valor corrente previsto de cerca $750 milhões torna a consideração económica subjacente do negócio de cerca de $4,8 mil milhões. A BAE tem como objetivo fechar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.