DJ Banca europeia desce com regresso dos receios; Deutsche Bank afunda 11%

(DJ Bolsa)-- As ações da banca europeia descem esta sexta-feira, com a incerteza em torno do UBS Group AG, Credit Suisse Group AG e agora também do Deutsche Bank AG a penalizar todo o setor.

Às 0958 TMG, as ações do UBS e do Credit Suisse recuavam 5,5%.

Os dois bancos suíços estão entre as instituições investigadas pelo Departamento de Justiça dos EUA, ...