DJ Banco de Inglaterra mantém taxas de juro

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, manteve as taxas de juro pela primeira vez desde novembro de 2021, numa altura em que surgem sinais de que a inflação está a abrandar e a economia do Reino Unido está perto de uma contração.

A decisão do BOE de manter as taxas a 5,25% retira o banco central do rumo de outros bancos centrais europeus que continuam a subir as taxas.

