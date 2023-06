DJ Banco do Japão deixa taxas de juro ultrabaixas inalteradas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O Banco do Japão, ou BOJ, deixou as taxas de juro ultrabaixas inalteradas esta sexta-feira, afirmando a política do governador Kazuo Ueda em tentar manter uma inflação sustentável.

O BOJ decidiu manter o limite de 0,5% na yield das obrigações soberanas japonesas a 10 anos e manter as taxas de juro de curto prazo a -0,1%.

... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.