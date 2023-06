DJ Banco Mundial melhora previsões do PIB global para 2023, corta para 2024

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Banco Mundial prevê um melhor crescimento económico global em 2023 do que estimava anteriormente, graças ao consumo resiliente dos EUA e à reabertura mais rápida do que o esperado da China no início do ano.

O banco continua a esperar um crescimento mais lento no segundo semestre deste ano e uma expansão limitada em 2024, de acordo com previsões divulgadas esta terça-feira....