DJ Bancos centrais querem criar plataforma de pagamento com criptomoedas

SIDNEY (DJ Bolsa)-- Um grupo de quatro bancos centrais uniu-se ao Banco de Pagamentos Internacionais, ou BIS, para criar uma plataforma protótipo para dar suporte a liquidações internacionais utilizando várias moedas digitais de bancos centrais.

O BIS Innovation Hub, o Banco de Reserva da Austrália, ou RBA, o Bank Negara Malaysia, a Autoridade Monetária de Singapura e o Banco de Reserva da África do Sul anunciaram ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone