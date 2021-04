DJ Bancos centrais reduzem reservas cambiais em dólares

(DJ Bolsa)-- Os bancos centrais reduziram os ativos em dólares nos últimos meses.

A quota do dólar nas reservas globais caiu para o nível mais baixo desde 1995, de acordo com os números do Fundo Monetário Internacional sobre as posições em moeda estrangeira dos bancos centrais, divulgados na semana passada. Em dezembro de 2020, a moeda estava agora em 59% das reservas globais -- uma queda de 1,5 pontos ...

