DJ Bancos da Zona Euro já estavam a reduzir crédito mesmo antes do colapso financeiro

(DJ Bolsa)-- Os bancos europeus cortaram os empréstimos às empresas no mês passado, antes mesmo do colapso do Silicon Valley Bank e do Credit Suisse terem abalado os mercados financeiros globais.

Os receios sobre o estado de saúde dos bancos devem motivar empréstimos ainda mais restritos nos próximos meses.

Os bancos cortaram os empréstimos às empresas da Zona Euro em 3 mil ...