DJ Bank of America: Lucro cai 16% no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O lucro do Bank of America Corp. caiu 16% no terceiro trimestre, mas o banco indicou que está bem preparado para resistir à recessão do coronavírus.

O banco disse esta quarta-feira que teve um lucro de $4,88 mil milhões no período de julho a setembro, face aos $5,78 mil milhões do período homólogo e os $3,53 mil milhões do trimestre anterior.