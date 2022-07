DJ Bank of America: Lucro cai 32% no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- O Bank of America Corp. disse esta segunda-feira que o lucro caiu 32% no segundo trimestre do ano.

O segundo maior banco dos EUA obteve um lucro de $6,2 mil milhões, menos que os $9,2 mil milhões do período homólogo. Os lucros por ação foram de $0,73, ficando abaixo dos $0,75 esperados pelos analistas consultados pela FactSet.