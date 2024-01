DJ Bank of America: Lucro cai 56% no quarto trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Bank of America registou uma quebra de mais de 50% do lucro no quarto trimestre, devido a itens extraordinários que os investidores já esperavam.

O segundo maior banco dos EUA registou um lucro de $3,14 mil milhões, uma queda de 56% em relação aos $7,13 mil milhões do mesmo período do ano anterior.

O lucro por ação foi de $0,35, contra uma expectativa dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.