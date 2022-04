DJ Bank of America: Lucro líquido recuou 12% no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O Bank of America Corp. disse na segunda-feira que o lucro do primeiro trimestre caiu 12%, a primeira queda trimestral desde 2020.

O segundo maior banco dos EUA registou um lucro de $7,07 mil milhões, abaixo dos $8,05 mil milhões do ano anterior. O lucro por ação de $0,80 superou os $0,75 que os analistas consultados pela FactSet antecipavam.