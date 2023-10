DJ Bank of America: Lucro sobe 10% no 3T

(DJ Bolsa)-- O Bank of America anunciou esta terça-feira uma subida do lucro e das receitas no terceiro trimestre.

O segundo maior banco dos EUA em ativos registou um lucro de $7,8 mil milhões, um aumento de 10% em relação aos $7,1 mil milhões do ano anterior. O valor equivale a $0,90 por ação e supera os $0,83 previstos pelos analistas consultados pela FactSet.

As receitas do ...