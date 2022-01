DJ Bank of America: Lucro sobe 28% no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O lucro do Bank of America Corp. aumentou 28% no quarto trimestre, disse o banco esta quarta-feira.

O segundo maior banco dos EUA faturou $7,01 mil milhões, acima dos $5,47 mil milhões do ano anterior. O lucro por ação de $0,82 superou os $0,77 que os analistas consultados pela FactSet esperavam.