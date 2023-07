DJ Bank of America multado em $250M por comissões irregulares, contas falsas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Reguladores federais norte-americanos multaram o Bank of America em $250 milhões por abrir contas de cartão de crédito em nome de clientes sem o seu consentimento e cobrar comissões em duplicado.

O Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor, ou CFPB, disse que o banco abriu contas de cartão de crédito sem permissão dos clientes utilizando relatórios de crédito que obteve ilegalmente.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.