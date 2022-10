DJ Bank of America paga $1,84mM para fechar último processo da crise financeira

(DJ Bolsa)-- O Bank of America Corp. encerrou a última grande litigação relacionada com as obrigações hipotecárias que estiveram no centro da crise financeira de 2008.

O banco disse esta sexta-feira que vai pagar $1,84 mil milhões para encerrar as queixas da Ambac Financial Group Inc., uma seguradora de obrigações, de que os títulos garantidos por hipotecas, ou MBS, que segurou antes da crise ...