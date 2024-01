DJ Bank of America vai assumir encargo de $1,6mM nas contas do quarto trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Bank of America disse que vai reconhecer um encargo de $1,6 mil milhões ligado à transição de afastamento da London Interbank Offered Rate.

O encargo vai ter impacto nos resultados do quarto trimestre de 2023, que serão divulgados na sexta-feira, disse o banco num comunicado esta segunda-feira. O banco disse que os $1,6 mil milhões serão integrados na margem financeira nos próximos anos, ...