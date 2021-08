DJ Barclays adquire portefólio de cartões de crédito de $3,8mM nos EUA

(DJ Bolsa)-- O Barclays PLC disse esta sexta-feira que chegou a acordo para comprar um portefólio de cartões de crédito de $3,8 mil milhões nos EUA.

O banco britânico disse que o Barclays Bank Delaware chegou a acordo com o Synchrony Bank para comprar contas de cartões de crédito emitidos em parceria com a Gap Inc..