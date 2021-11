DJ Barclays: CEO vai deixar o cargo devido a investigação sobre Epstein

(DJ Bolsa)-- O Barclays PLC disse esta segunda-feira que o CEO Jes Staley aceitou demitir-se do cargo devido à investigação sobre a sua relação com o falecido Jeffrey Epstein, antigo financeiro e condenado por crimes sexuais.

O banco britânico disse que Staley vai contestar as conclusões da Autoridade de Conduta Financeira, ou FCA, sobre a sua relação com Epstein.