DJ Barclays corta 5.000 empregos em 2023 - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Barclays reduziu a força de trabalho em 5.000 pessoas a nível global em 2023, e um quarto dos cortes terá afetado as operações no Reino Unido, informou a Sky News citando fontes não identificadas.

-- A redução ocorreu através de uma combinação de demissões e vagas que não serão preenchidas após o congelamento das contratações do ano passado, informou a Sky News. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.