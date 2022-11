DJ Barclays, Deutsche Bank, Citi registam perdas cambiais após negócio fracassado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Barclays PLC, Deutsche Bank AG e o Citigroup Inc. perderam dinheiro em produtos de hedging de moeda que venderam a um cliente para uma aquisição que fracassou, no mais recente exemplo dos danos da pior fase para a realização de negócios em vários anos.

A Prosus NV, conhecida por ser a maior investidora na gigante de internet chinesa Tencent Holdings Ltd., chegou a acordo em agosto de 2021 para a compra ...