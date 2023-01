DJ Barclays escolhe John Kingman como presidente do Barclays Bank UK

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Barclays PLC disse esta segunda-feira que nomeou John Kingman como presidente do Barclays Bank UK a partir de 1 de junho, sucedendo a Crawford Gillies no cargo.

O banco disse que Kingman, que saiu do cargo de presidente do Tesco Bank a 22 de janeiro, também foi nomeado diretor não-executivo em conjunto com Marc Moses. A nomeação de Moses entra em vigor esta segunda-feira, acrescentou o banco.

...