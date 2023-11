DJ Barclays estuda deixar cair clientes da banca de investimento para cortar custos -media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Barclays está a considerar cortar $1 mil milhões de libras ($1,26 mil milhões) em custos, o que pode incluir o abandono dos clientes menos lucrativos do banco de investimento e o corte de até 2.000 empregos, disse o Financial Times, citando fontes anónimas.

-- O banco britânico pode libertar até GBP20 mil milhões de ativos ponderados pelo risco no ramo de investimento, abandonando esses clientes, a um custo de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.