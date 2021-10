DJ Barclays: Lucro antes de impostos do 3T ficou acima do esperado

(DJ Bolsa)-- O Barclays PLC divulgou esta quinta-feira uma subida do lucro antes de impostos e receitas totais acima do esperado no terceiro trimestre.

O banco britânico registou um lucro antes de impostos de 1,96 mil milhões de libras ($2,71 mil milhões), o que compara com GBP1,15 mil milhões no período homólogo.