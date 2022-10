DJ Barclays: Lucro antes de impostos do 3T supera previsões do mercado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Barclays PLC disse esta quarta-feira que o lucro antes de impostos do terceiro trimestre subiu acima das expectativas do mercado e que registou um crescimento das receitas nas três áreas de negócio.

O banco britânico reportou um lucro antes de impostos de 1,97 mil milhões de libras ($2,26 mil milhões) face aos GBP1,86 mil milhões reexpressos do período homólogo. O consenso de previsõ...