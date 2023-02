DJ Barclays: Lucro antes de impostos do 4T falha expectativas

(DJ Bolsa)-- O Barclays PLC reportou esta quarta-feira um lucro antes de impostos abaixo do esperado pelo mercado, mas anunciou um dividendo para o total do ano mais elevado e disse que pretende iniciar uma recompra de ações.

O banco britânico teve um lucro antes de impostos no quarto trimestre de 1,31 mil milhões de libras ($1,59 mil milhões) face a GBP1,43 mil milhões no período homólogo. O consenso de ...