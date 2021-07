DJ Barclays: Lucro do 2T bate expectativas e níveis pré-pandemia

(DJ Bolsa)-- O Barclays PLC divulgou esta quarta-feira um aumento significativo do lucro antes dos impostos no segundo trimestre, que ultrapassou as previsões do mercado e os níveis pré-pandemia.

O banco registou um lucro antes dos impostos de 2,58 mil milhões de libras ($3,58 mil milhões), acima dos GBP359 milhões do ano passado. O lucro antes de impostos no segundo trimestre de 2019 foi de GBP1,53 mil milhões.