DJ Barclays: Lucro do 2T bate previsões, lança recompras de GBP750M

(DJ Bolsa)-- O Barclays reportou esta quinta-feira um lucro do segundo trimestre acima das previsões do mercado com uma margem financeira mais elevada e um encargo com o malparado mais reduzido, e anunciou um programa de recompras maior do que o esperado.

O banco britânico teve um lucro líquido nos três meses que terminaram a 30 de junho de GBP1,96 mil milhões ($2,54 mil milhões) comparando com GBP1,50 mil milhões no período ...