DJ Barclays regista crescimento das receitas abaixo do esperado no 3T

(DJ Bolsa)-- O Barclays registou um crescimento das receitas inferior ao esperado no terceiro trimestre, com o rendimento do banco empresarial e de investimento a ficar aquém das expectativas.

As receitas do banco no terceiro trimestre foram de 6,26 mil milhões de libras ($7,66 mil milhões), em comparação com os GBP5,95 mil milhões do ano anterior e uma estimativa de GBP6,29 mil milhões de um consenso compilado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.