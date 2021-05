DJ Barclays: Sherborne Investors vende totalidade da participação no banco

(DJ Bolsa)-- A Sherborne Investors, do investidor ativista Edward Bramson, disse esta sexta-feira que vendeu a totalidade da participação de 6,01% que detinha no Barclays PLC.

A Sherborne Investors (Guernsey) C Ltd. disse que foi notificada pela Sherborne Investors Management LP que os fundos geridos por esta alienaram a participação no banco.