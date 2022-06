DJ Barclays vai comprar Kensington Mortgage Co. por cerca de $2,8mM

(DJ Bolsa)-- O Barclays PLC disse esta sexta-feira que chegou a acordo para comprar a Kensington Mortgage Co. e o portefólio de hipotecas do Reino Unido por cerca de 2,3 mil milhões de libras ($2,82 mil milhões).

O banco disse que vai adquirir o banco especializado em hipotecas a empresas controladas por fundos geridos pela Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC., e fundos afiliados com a Sixth Street Partners LLC.