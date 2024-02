DJ Barclays vai comprar operações bancárias da Tesco por cerca de GBP600M

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Barclays chegou a acordo para comprar as operações de banca de retalho da Tesco por cerca de 600 milhões de libras ($757 milhões).

O banco britânico disse esta sexta-feira que a sua unidade no Reino Unido vai adquirir ao Tesco Bank os cartões de crédito, empréstimos pessoais não garantidos, depósitos e infraestrutura operacional. Cerca de 2.800 funcionários vão ser transferidos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.