DJ Barclays vai despedir alguns trabalhadores da banca de consumo nos EUA

(DJ Bolsa)-- O Barclays vai despedir alguns trabalhadores na divisão da banca de consumo dos EUA, numa tentativa de cortar custos e melhorar o negócio.

O gigante bancário britânico vai despedir dezenas de funcionários, o equivalente a cerca de 3% da força laboral da unidade, disse a Reuters esta quarta-feira, citando uma fonte anónima próxima do assunto.

Um porta-voz do Barclays ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.