DJ Barclays vai reduzir peso da banca de investimento no negócio geral

(DJ Bolsa)-- O gigante financeiro britânico Barclays está a planear reduzir a banca de investimento como percentagem do negócio geral e planeia apostar mais na banca de consumo, disse o CEO C.S. Venkatakrishnan ao The Wall Street Journal.

Venkatakrishnan -- sob pressão para impulsionar o preço das ações do banco -- disse que está a trabalhar para mudar os recursos para os empréstimos ao consumo no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.