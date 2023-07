DJ Barrons.com: BCE deve seguir a Fed com mais uma subida de taxas

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro um quarto de ponto percentual esta quinta-feira, mas as atenções vão focar-se sobre se o banco central mantém um tom hawkish. Isso indicaria outra subida de taxas para setembro.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sinalizou na última reunião que o banco central vai subir as taxas de refinanciamento para 4,25% face aos atuais 4,0%. Desde então,...