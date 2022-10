DJ Barrons.com: BOE deve adiar mais as vendas de obrigações

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve adiar o arranque da restrição quantitativa, o processo em que vai vender os GBP838 mil milhões ($950 mil milhões) de obrigações que comprou ao longo da última década para tentar aliviar a política.

O arranque da restrição quantitativa já tinha sido adiado no início do mês, depois de o governo britânico ter inadvertidamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.