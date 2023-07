DJ Barrons.com: Lucros da IBM superam expectativas com vendas de software

(DJ Bolsa)-- A IBM registou lucros acima do esperado no trimestre findo em junho, com as receitas ligeiramente abaixo do esperado -- sobretudo devido a um impacto maior que o esperado dos efeitos cambiais.

A IBM reportou receitas de $15,475 mil milhões, menos 0,4% do que no período homólogo, e cerca de $110 milhões abaixo do consenso de estimativas de Wall Street.

Em termos ajustados, os lucros ...