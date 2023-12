DJ Barrons.com: Preços do petróleo podem recuperar em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Natasha Kaneva, responsável global de estratégia de commodities do JPMorgan Chase, previu corretamente a queda do crescimento da procura por petróleo neste inverno, que levou a uma forte queda dos preços da commodity.

Os preços podem recuperar em 2024, com a recuperação da procura e os cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP. Mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.