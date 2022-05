DJ Bayer: Ações afundam após DOJ pedir rejeição de recurso sobre Roundup

(DJ Bolsa)-- As ações da Bayer AG caem esta quarta-feira, depois de o Departamento de Justiça dos EUA ter recomendado ao Supremo Tribunal do país que rejeite um recurso da empresa para rever um caso sobre o herbicida Roundup como causa de cancro.

Há momentos, as ações da Bayer afundavam 6,4% para EUR57,94.