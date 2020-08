DJ Bayer arquiva processos do Essure nos EUA por cerca de $1,6mM

(DJ Bolsa)-- A Bayer AG disse na quinta-feira que chegou a acordo para arquivar os processos legais nos EUA relacionados com o dispositivo médico contracetivo Essure, pagando cerca de $1,6 mil milhões.

A empresa alemã disse que até agora chegou a acordo com cerca de 90% dos advogados dos queixosos dos quase 39.000 processos contra o Essure nos EUA, que envolve mulheres que alegam lesões causadas pelo dispositivo.