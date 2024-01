DJ Bayer condenada a pagar $2,25mM em caso sobre Roundup - media

(DJ Bolsa)-- A Bayer foi condenada a pagar $2,25 mil milhões a um queixoso da Pensilvânia que alega que desenvolveu uma forma de cancro devido à exposição ao herbicida Roundup da empresa, noticia a Reuters citando os advogados do queioxoso.

-- Um júri de Filadélfia decidiu em tribunal que o linfoma não-Hodgkins do queixoso foi causado pelo uso do Roundup para trabalhos em sua casa ao longo de vários ...