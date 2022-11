DJ Bayer confirma alvos para 2022 após vendas robustas no 3T

(DJ Bolsa)-- A Bayer AG disse esta terça-feira que mantém os alvos financeiros para 2022 depois de as vendas do terceiro trimestre terem batido as expectativas e ter reportado crescimento dos lucros em todos os segmentos.

A empresa teve um lucro líquido de 546 milhões de euros ($547,2 milhões) no terceiro trimestre, face a EUR85 milhões no período homólogo, quando a divisão agrícola estava numa ...