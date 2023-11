DJ Bayer considera alterações estruturais mas recusa cisão em 3 partes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O CEO da Bayer, Bill Anderson, disse que está a considerar opções para reestruturar a empresa e retirar várias camadas de gestão numa decisão que pode implicar cortes significativos de postos de trabalho, mas recusou a hipótese de dividir o grupo em três empresas.

Anderson, que assumiu o cargo em junho, disse que está em conversações com uma equipa de consultores para avaliar ...