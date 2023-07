DJ Bayer Group corta previsões de vendas para 2023 devido a herbicidas

(DJ Bolsa)-- O Bayer Group cortou as previsões para 2023 devido a uma queda das vendas de produtos baseados em glifosatos, ou herbicidas.

O conglomerado alemão disse esta segunda-feira que prevê agora vendas ajustadas no total do ano entre EUR48,5 mil milhões e EUR49,5 mil milhões ($53,96 mil milhões-$55,07 mil milhões). A empresa previa antes vendas entre EUR51 mil milhões e EUR52 mil milhões.