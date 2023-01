DJ Bayer: Investidor ativista quer separar a empresa - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Bluebell Capital Partners acumulou uma participação na Bayer e está a pedir uma alteração à governance e a separação das divisões agrícola e farmacêutica da empresa alemã, segundo noticia a Bloomberg citando fontes.

-- A Bluebell também está a pedir à Bayer que considere vender a divisão de produtos para a saúde do consumidor e nomeie um presidente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.